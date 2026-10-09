अग्निवीर भर्ती में उम्र छिपाने का खेल, फर्जी आधार-मार्कशीट लेकर पहुंचे यूपी के 13 युवक

अमित मिश्रा, नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की होड़ में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। अग्निवीर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष तय किए जाने के बाद, उम्र सीमा पार कर चुके युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए नया हथकंडा अपनाया।

उत्तरप्रदेश के करीब 13 युवकों ने अपनी जन्मतिथि, नाम और स्थानीय पता बदलकर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया। हालांकि, बायोमैट्रिक जांच और शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया, जिसके बाद सभी युवकों को भर्ती प्रक्रिया से तुरंत बाहर कर दिया गया।