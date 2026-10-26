कृषि दलों ने 10 दुकानों का किया औचक निरीक्षण, ई-टोकन व्यवस्था का लिया जायजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिले के किसानों को राज्य शासन द्वारा लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था के तहत पूरी पारदर्शिता और सुगमता संग गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है।

कृषि विभाग के दलों ने रविवार को ग्वालियर जिले की 10 प्रमुख खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक और पीओएस मशीन के आंकड़ों का बारीकी से मिलान किया गया।

स्टाक में गड़बड़ी मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

कृषि विभाग के उप संचालक भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि विभागीय दलों द्वारा जिले भर में उर्वरक विक्रय केंद्रों की सतत जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान टीमों ने दुकानों पर पीओएस मशीन में दर्ज डिजिटल स्टाक और गोदामों में मौके पर मौजूद वास्तविक खाद के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन खाद विक्रेताओं के स्टाक में अंतर या अनियमितता पाई जाएगी, उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रविधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।