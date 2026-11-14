कृषि विश्वविद्यालय ने बदली कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, अब परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार

अनिल तोमर, नईदुनिया, ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय हो या फिर जीवाजी विश्वविद्यालय, सभी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य कर्मचारियों के पद खाली हैं। इससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। चूंकि विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में साक्षात्कार के आधार पर प्रोफेसर व कर्मचारी नियुक्त करने का नियम है।

यह प्रक्रिया में न केवल भेदभाव, अपने अपने लोगों के नियुक्त करने, राजनीतिक दबाव से नियुक्ति करने को लेकर अक्सर विवाद में आ जाती है। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय ने अपने यहां स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए न केवल भर्ती की प्रक्रिया बदली है, बल्कि योग्य शिक्षकों व कर्मचारियों को नियुक्त करने का नया उदाहरण भी पेश किया है। भर्ती के इस नवाचार से जीवाजी विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के अन्य ऐसे ही शैक्षणिक संस्थान अपने यहां खाली पदों को भर सकते हैं।

कृषि विश्वविद्यालय ने क्या किया है नवाचार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक व कर्मचारियों के पद खाली हैं। इससे छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। चूंकि साक्षात्कार प्रक्रिया में नियुक्ति पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नई प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आनलाइन आवेदन मंगवाए। इसके बाद एक आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ग्वालियर से दूर भोपाल शहर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लिखित परीक्षा आयोजित की। परीक्षा में जो उम्मीदवार पास होंगे, उनका साक्षात्कार लिया जाएगा और इसके बाद नियुक्ति की जाएगी। इसलिए दूसरे संस्थानों के लिए उदाहरण कृषि विश्वविद्यालय ने भर्ती के लिए परीक्षा व साक्षात्कार कर दूसरे संस्थानों के लिए इसलिए उदाहरण पेश किया है, क्योंकि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के प्रबंधन वर्तमान परिस्थितियों में आने वाले राजनीतिक दबाव, पक्षपात के आरोप सहित अन्य आरोपों की वजह से साक्षात्कार प्रक्रिया से नियुक्ति करने से बचते हैं। लेकिन जिस तरह से कृषि विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराकर भर्ती करने का निर्णय लिया है उसे देखकर अन्य संस्थान भी अपने यहां खाली पड़े पदों पर भर्ती कर सकते हैं।