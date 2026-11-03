कृषि विश्वविद्यालय ने जारी कीं उड़द व मूंग की तीन उन्नत किस्में, बंपर पैदावार से किसानों की बढ़ेगी आय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने अंचल और देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा दलहन उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मूंग और उड़द की नई उन्नत किस्मों को विकसित किया है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इन किस्मों में मूंग की आरवीआइएम 750 व आरवीएसएम एक तथा उड़द की आरवीएसयू एक शामिल हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नई किस्मों के प्रयोग से न केवल प्रति हेक्टेयर पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि फसलें गंभीर रोगों एवं प्रतिकूल मौसम से भी सुरक्षित रहेंगी

मूंग किस्म आरवीआईएम 750 : औसत उत्पादन 1009 किग्रा प्रति हेक्टेयर मूंग की आरवीआईएम 750 किस्म उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूल पाई गई है, जिसकी औसत पैदावार 1009 किग्रा प्रति हेक्टेयर है और यह परीक्षणों में अधिकतम 1217 किग्रा प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम रही है। विशेषताएं: यह किस्म मात्र 68.3 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने बड़े और आकर्षक होते हैं यानि 100 बीजों का वजन 3.87 ग्राम।

यह किस्म मात्र 68.3 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने बड़े और आकर्षक होते हैं यानि 100 बीजों का वजन 3.87 ग्राम। रोग प्रतिरोधकता: यह किस्म पत्ती मरोड़ा वायरस, लीफ रिंकल वायरस, वेब ब्लाइट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पाट, एन्थ्रेक्नोज और जीवाणु जनित पत्ती धब्बा रोग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इसके साथ ही पोड बोरर और फली चूसक कीटों का इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।