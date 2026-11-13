ग्वालियर के पदमपुर खेरिया गांव में जमीनी रंजिश में खूनी संघर्ष, फायरिंग में पिता-पुत्र की मौत, आरोपी फरार

जानकारी के मुताबिक, पदमपुर खेरिया निवासी कमलेश लोधी और उनके परिवार का गांव में ही रहने वाले भाई राजकुमार लोधी से ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद और रंजिश चल रही है। इसी रंजिश के चलते शुक्रवार को दूसरे पक्ष के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग तक जा पहुंची।

जानकारी के मुताबिक, पदमपुर खेरिया निवासी कमलेश लोधी और उनके परिवार का गांव में ही रहने वाले भाई राजकुमार लोधी से ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद और रंजिश चल रही है। इसी रंजिश के चलते शुक्रवार को दूसरे पक्ष के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग तक जा पहुंची।

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पदमपुर खेरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर शुक्रवार की सुबह खूनी संघर्ष में ताबड़तोड़ गोलियां चलीं। इस गोलीबारी में पिता-पुत्र की मौत हो गई है।

हमलावरों ने कमलेश लोधी और उनके बेटे अमित लोधी को निशाना बनाते हुए गोलियां चला दीं। गोली लगने से बेटे अमित लोधी की मौत हो गई, जबकि पिता कमलेश लोधी की हालात नाजुक बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया है।

हमलावरों ने कमलेश लोधी और उनके बेटे अमित लोधी को निशाना बनाते हुए गोलियां चला दीं। गोली लगने से बेटे अमित लोधी की मौत हो गई, जबकि पिता कमलेश लोधी की हालात नाजुक बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया है।

चार महीने पहले भी हुई थी फायरिंग

स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच यह दुश्मनी नई नहीं है। महज चार महीने पहले भी इसी ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों गुटों के बीच आमने-सामने गोलीबारी हुई थी। इसके बावजूद विवाद नहीं थमा और आज इसमें पिता-पुत्र की जान चली गई।

घटना स्थल पर जांच करती पुलिस टीम और जमा लोगों की भीड़। नईदुनिया

पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

मुख्यमंत्री के ग्वालियर आगमन से ऐन वक्त पहले हुई इस हत्याकांड की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही महाराजपुरा थाना पुलिस सहित वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।