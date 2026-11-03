दीपावली पर विमान किराया आसमान छूने लगा... मुंबई से ग्वालियर का टिकट हुआ 25 हजार रुपये के पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए महानगरों में नौकरी, कारोबार और पढ़ाई करने के लिए बाहर गए लोग के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। घर वापसी की बढ़ती मांग का असर हवाई सफर पर साफ नजर आने लगा है।

स्थिति यह है कि मुंबई से ग्वालियर आने के लिए हवाई टिकट की कीमत 25 हजार रुपये से ऊपर पहुंच गई है। बेंगलुरु से आने वालों को भी 21 हजार रुपये से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। सोमवार को मुंबई से आई इंडिगो की उड़ान में 186 यात्री पहुंचे ग्वालियर सोमवार को मुंबई से आई इंडिगो की उड़ान में 186 यात्री यहां पहुंचे। इसके विपरीत यहां से मुंबई जाने वाले यात्रियों की संख्या 66 रही। दिल्ली से भी 109 यात्री पहुंचे, जबकि जाने वालों की संख्या महज 23 रही। यात्रियों के इस अंतर से स्पष्ट है कि फिलहाल महानगरों से लौटने वालों की संख्या अधिक है। त्योहार नजदीक आने के साथ विमानों में सीटों की मांग बढ़ रही है और इसका सीधा असर टिकटों की कीमत पर पड़ रहा है। दीपावली के लिए घर लौटने की योजना बना रहे लोगों को इस बार हवाई सफर के लिए सामान्य दिनों से ज्यादा बजट रखना पड़ रहा है।