शीतला माता मंदिर हादसा: घायलों की चीख-पुकार के बीच सिंधिया के लिए बिछाया गया ग्रीन कार्पेट, विवाद बढ़ते ही अस्पताल प्रबंधन ने समेटा

डिजिटल टीम। ट्रॉमा सेंटर में सुबह से घायलों और उनके स्वजन की चीख-पुकार मची थी। हादसे में घायल लोगों के उपचार और देखरेख के बीच जयारोग्य अस्पताल प्रबंधन की तैयारियों ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घायलों से मिलने आने की सूचना मिलते ही ट्रॉमा सेंटर में साफ-सफाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, उनके स्वागत के लिए परिसर में ग्रीन कार्पेट भी बिछा दिया गया।

ग्रीन मैट बिछाते कर्मचारियों को देखकर वहां मौजूद लोग रह गए हैरान नईदुनिया के फोटो जर्नलिस्ट राकेश वर्मा के अनुसार, ट्रॉमा सेंटर के बाहर ग्रीन मैट बिछाते कर्मचारियों को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। जब एक कर्मचारी से इसकी वजह पूछी गई तो उसने कथित तौर पर कहा, "आप सब जानते तो हैं... सिंधिया जी आने वाले हैं। हम तो कर्मचारी हैं, ऊपर वालों का आदेश मानना पड़ेगा।"