MP ग्रोथ समिट, अमित शाह करेंगे दो लाख करोड़ के उद्योगों का शिलान्यास, ग्वालियर में जुटेंगे देश के बड़े उद्योगपति

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश को नई दिशा देने के उद्देश्य से ग्वालियर में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर हो रहा है। गुरुवार को मेला मैदान में दोपहर 11 बजे आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब दो लाख करोड़ रुपये के उद्योगों का भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक मंचासीन रहेंगे। एमपी ग्रोथ समिट में एक लाख लोगों की उपस्थिति का दावा किया गया है। इस दौरान 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, आशय पत्र और आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे।
समिट में देशभर से करीब तीन हजार उद्योगपतियों की भागीदारी प्रस्तावित है। कार्यक्रम से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह का बाग में अटल बिहारी वाजपेयी के निवास पर परिवार के सदस्यों से भेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही महाराज बाड़ा के गोरखी परिसर में नवनिर्मित अटल म्यूजियम का लोकार्पण भी प्रस्तावित है।
अटल म्यूजियम में अटलजी से जुड़ी स्मृतियों को संजोया गया है। यहां कई फोटो गैलरियां हैं और एआइ तकनीक से वह कक्ष भी विकसित किया गया है, जहां से अटलजी ने पोखरण परमाणु परीक्षण की निगरानी की थी। समिट स्थल पर भी अटलजी की स्मृति में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है।
समिट के दौरान जिन उद्योगों और विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा, उनमें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के एक लाख करोड़ रुपये के उद्योग और ऊर्जा विभाग की 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रमुख उद्योगों में गौतम सोलर पावर प्रा. लि. (4,000 करोड़), एजीआइ ग्रीनपेक लि. (1,500 करोड़), जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. (1,200 करोड़), के.डब्ल्यू. इंजीनियरिंग (650 करोड़) और सात्विक एग्रो प्रोसेसर्स प्रा. लि. (300 करोड़) शामिल हैं।
भूमि आवंटन प्राप्त जिन उद्योगों को आशय पत्र और आवंटन आदेश दिए जाएंगे, उनमें मैकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (3,800 करोड़), श्याम सेल्स एंड पावर लिमिटेड (1,250 करोड़) और ग्रीनवेट प्राइवेट लिमिटेड (300 करोड़) प्रमुख हैं।
अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन अंशुमन सिंघानिया, गौतम सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गौतम मोहनका, भीलवाड़ा समूह के चेयरमैन रिझु झुनझुनवाला, गोदरेज ग्रुप से नादिर गोदरेज, एलिक्जिर इंडस्ट्रीज के अरुण गोयल और ग्रीनको समूह के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार की मौजूदगी प्रस्तावित है।