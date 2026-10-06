ग्वालियर आएंगे अमित शाह: 29 अक्टूबर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का करेंगे भूमिपूजन; 5500 करोड़ का निवेश और 18 हजार रोजगार का दावा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के भूमिपूजन समारोह में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को आएंगे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें समारोह के लिए आमंत्रित किया था, जिसे अमित शाह ने स्वीकार कर लिया है। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (साडा) में प्रस्तावित यह परियोजना टेलीकॉम उपकरण और कंपोनेंट निर्माण से जुड़ी इकाइयों के औद्योगिक समूह के रूप में विकसित की जा रही है।

परियोजना को लेकर जुलाई में केंद्रीय दूरसंचार विभाग और मध्यप्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद दिल्ली और मुंबई में निवेशक बैठकें आयोजित की गईं। केंद्र सरकार के अनुसार इन बैठकों में अब तक करीब 5500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं और इससे 18 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

24 कंपनियों ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया सितंबर में परियोजना स्थल के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया था कि करीब 24 कंपनियों ने टीएमजेड में इकाई लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। परियोजना को केवल अलग-अलग कारखाने स्थापित करने के बजाय टेलीकाम क्षेत्र का पूरा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें टेलीकाम उपकरण और विभिन्न कंपोनेंट के निर्माण के साथ अनुसंधान, परीक्षण और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों को भी जोड़ा जाना है। पहले चरण के लिए साडा और ग्वालियर आइटी पार्क में करीब 170 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। निवेशकों की रुचि उपलब्ध जमीन से अधिक होने के कारण आगे विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था किए जाने की बात भी सामने आई है।