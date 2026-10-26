अमित शाह का ग्वालियर दौरा फिर टला: साडा में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का भूमिपूजन स्थगित, दिवाली के बाद तय होगी नई तारीख

डिजिटल टीम, ग्वालियर। ग्वालियर के साडा क्षेत्र में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के भूमिपूजन के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा दूसरी बार टल गया है। 29 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों परियोजना का भूमिपूजन प्रस्तावित था, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब दिवाली के बाद नई तारीख तय होने की संभावना है। प्रशासनिक स्तर पर एक-दो दिन में कार्यक्रम की नई प्रस्तावित तिथि सामने आने की उम्मीद है।

पहले 12 अक्टूबर को आने वाले थे गृहमंत्री इससे पहले 12 अक्टूबर को भी भूमिपूजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री की व्यस्तता के चलते इसे टालना पड़ा था। इस बार भी प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी थीं। एयरपोर्ट से मेला ग्राउंड तक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। आयोजन की जिम्मेदारी साडा के साथ मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) को सौंपी गई है।

170 एकड़ में विकसित होगा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी हब ग्वालियर में करीब 170 एकड़ जमीन पर देश का पहला एकीकृत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित करने की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद प्रस्तावित इस परियोजना में पांचवीं और छठी पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक (5जी और 6जी) सहित आधुनिक डिजिटल तकनीक से जुड़े उपकरणों का निर्माण किया जाएगा।

परियोजना के शुरुआती चरण में करीब 2,000 करोड़ रुपये के निवेश और 4,500 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की घोषणा की गई है। भविष्य में इस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से आठ से नौ हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। परियोजना के आकार लेने से ग्वालियर को दूरसंचार उपकरण निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।