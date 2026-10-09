लाड़ली बहना योजना के नाम पर ग्वालियर में 80 वर्षीय वृद्धा से ठगी, गहने और नकदी लेकर महिला ठग फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर एक शातिर महिला ठग द्वारा 80 वर्षीय वृद्धा को ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वृद्धा से सोने-चांदी के जेवर, नकदी और महत्वपूर्ण लेकर महिला ठग फरार हो गई। महिला ठग वृद्धा को दिनभर शहर के अलग-अलग इलाकों में ऑटो से घुमाती रही और बाद में भीड़ का डर दिखाकर जेवर थैले में रखवाने के बहाने सब कुछ लेकर चंपत हो गई।

झांसी रोड थाना पुलिस ने पीड़ित वृद्धा की शिकायत पर मामला दर्ज कर संदेही युवती की तलाश शुरू कर दी है। ठगी की शिकार वृद्धा की कॉस्टमेटिक की है दुकान नाका चंद्रवदनी स्थित गली नंबर-1 में रहने वालीं विद्या बाई कुशवाह (80) अपने घर में ही कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हैं। घटना वाले दिन सुबह करीब 11 बजे जब वह दुकान पर अकेली थीं, तभी गुलाबी रंग का सलवार-सूट पहने एक युवती युवती नेल पालिश खरीदने के लिए उनकी दुकान पर आई। उसने वृद्धा से कहा- अम्मा लाड़ली बहना योजना का पैसा मिलता है या नहीं। वृद्धा ने मना किया तो वह बोली- अभी आवेदन हो रहे हैं, वह तुरंत आवेदन करा देगी। वृद्धा उसकी बातों में आ गई। इसके बाद उसके साथ चली गई।