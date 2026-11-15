आठवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, कोचिंग से लौट रही पीड़िता को स्कूटी पर अगवा कर ले गए आरोपी

डिजिटल टीम, ग्वालियर। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 14 नवंबर की दोपहर करीब 1:45 बजे की है। जबरन स्कूटी पर बैठाकर ले गए आरोप है कि कोचिंग से घर लौट रही कक्षा आठवीं की छात्रा को इमरान और आर्यन नाम के दो युवक जबरन स्कूटी पर बैठाकर दरगाह के पास स्थित एक खाली तलघर में ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

शोर मचाने पर पीटा छात्रा के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और किसी को घटना बताने पर बदनाम करने की धमकी दी। कुछ देर बाद मां के पहुंचने की भनक लगते ही दोनों छात्रा को सड़क पर छोड़कर भाग गए।