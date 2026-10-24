ग्वालियर के MLB कॉलेज में बेकाबू कार से उत्पात, छात्रा पर कसी फबती, बेरीकेड में टक्कर मारकर सुरक्षा गार्ड को किया घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एमएलबी कॉलेज में सिरफिरे कार सवार के उत्पात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वह छात्रा पर फबती कस रहा था।

सुरक्षा गार्ड के मुंह और सिर में लगी चोट