ग्वालियर में IAS संतोष वर्मा के खिलाफ आक्रोश बढ़ा, सैकड़ों लोगों ने घेरा SP कार्यालय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ब्राह्मण समाज की बहन-बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। रक्षक मोर्चा और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया और आइएएस वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया।

बयान को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया प्रदर्शन करने वालों ने मांग की कि संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआइआर दर्ज की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा कि संतोष वर्मा का बयान सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला है और इसके लिए उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।