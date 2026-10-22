शीतला माता मंदिर हादसा, एयर एम्बुलेंस से भोपाल AIIMS रेफर किया गया एक और गंभीर मरीज

डिजिटल टीम, ग्वालियर। ग्वालियर जिले में शीतला माता मंदिर के समीप हुई दु:खद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए मरीजों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर एयर लिफ्ट कर उच्च स्तरीय इलाज के लिये एम्स में भर्ती कराया जा रहा है। इस क्रम में गुरुवार को एक और घायल मरीज को एयर लिफ्ट कर एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया।

मरीज भिंड के गोहद के हैं रहने वाले