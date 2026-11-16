ग्वालियर में ASP की गाड़ी ने तोड़ा प्रोटोकॉल, CM के काफिले को ओवरटेक करने की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालिय र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शुक्रवार को हुए ग्वालियर प्रवास के दौरान वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट रवाना होते समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुमन गुर्जर के सरकारी वाहन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए सीधे सीएम के काफिले को ही ओवरटेक करने का प्रयास किया।

शहर के पुलिस इतिहास में यह पहला मामला माना जा रहा है जब किसी स्थानीय पुलिस अधिकारी के वाहन ने मुख्यमंत्री के काफिले से आगे निकलने की कोशिश की हो। इस गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने संबंधित वाहन ड्राइवर को तलब कर कड़ी फटकार लगाई।

शहर के पुलिस इतिहास में यह पहला मामला माना जा रहा है जब किसी स्थानीय पुलिस अधिकारी के वाहन ने मुख्यमंत्री के काफिले से आगे निकलने की कोशिश की हो। इस गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने संबंधित वाहन ड्राइवर को तलब कर कड़ी फटकार लगाई।

जल्दबाजी में अनदेखे किए सुरक्षा नियम

शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्वालियर दौरे पर आए थे। कुलैथ में आयोजित पशु मेले से लौटने के बाद वे भिंड रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब सीएम का काफिला एयरपोर्ट के लिए निकला, उसी समय एएसपी सुमन गुर्जर की गाड़ी वहां से गुजरी। बताया जा रहा है कि एएसपी को एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को रिसीव करना था। समय पर एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दबाजी में चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और सुरक्षा घेरे के नियमों को तोड़ते हुए सीएम के काफिले के बगल से गाड़ी आगे निकालने की कोशिश की।

सुरक्षा दस्ते ने जताई नाराजगी

वीआईपी मूवमेंट के तय; प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरते समय किसी भी अन्य वाहन-भले ही वह वरिष्ठ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी का हो, काफिले से आगे निकलने या समानांतर चलने की इजाजत नहीं होती। अचानक काफिले के पास से तेज रफ्तार गाड़ी निकलने की कोशिश को सीएम सुरक्षा में लगे अफसरों ने बेहद गंभीरता से लिया और इसे सीधा प्रोटोकॉल उल्लंघन बताते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के समक्ष मौखिक आपत्ति दर्ज कराई।