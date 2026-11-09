ग्वालियर में 15.14 करोड़ से बनेगा अटल स्मारक, ह्यूमनाइड रोबोट सुनाएंगे संसद और कारगिल की कहानी

नईदुनिया, प्रतिनिधि, ग्वालियर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और राजनीतिक सफर को अब लोग आधुनिक तकनीक के जरिए तस्वीरों और दस्तावेजों के साथ देख सकेंगे। ग्वालियर में बनने वाले अटल स्मारक में उनका संसदीय अवतार नजर आएगा और रोबोट कारगिल युद्ध की गाथा सुनाएंगे। यहां संसद का एक मिनी थिएटर बनाया जाएगा, जिसमें अटलजी का ह्यूमनाइड रोबोट संसदीय सत्र का अनुभव कराएगा।

कारगिल युद्ध की कहानी को चार ह्यूमनाइड रोबोट, थ्री-डी विजुअल और प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए दिखाया जाएगा। पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़ी गैलरी में काउंटडाउन से लेकर परीक्षण के प्रभावों तक का अनुभव कराने की योजना है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने अटल स्मारक को म्यूजियम आफ लीडरशिप एंड नेशन बिल्डिंग के रूप में विकसित करने के लिए 15.14 करोड़ रुपये का अनुमानित टेंडर जारी किया है।

सेंसर वाले फर्श पर महसूस होगा पोखरण का कंपन पोखरण परमाणु परीक्षण की गैलरी सबसे खास होगी। यहां प्रेशर और मोशन सेंसर वाला विशेष फर्श बनाया जाएगा। इस फर्श पर पर्यटकों के चलते ही स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और भूमिगत परीक्षण स्थल के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। कंपन और हवा के झोंकों के प्रभाव से परमाणु परीक्षण का रियल अनुभव कराया जाएगा। इसके साथ तीन तरफ डायोरामा, एलईडी स्क्रीन और ऑडियो व्यवस्था भी होगी। इस गैलरी में पर्यटकों को लगेगा कि वे खुद पोखरण में मौजूद हैं और परीक्षण देख रहे हैं। इस तकनीक से युवाओं को देश की परमाणु शक्ति की कहानी रोचक तरीके से समझाई जाएगी।