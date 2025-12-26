मेरी खबरें
    ग्वालियर में आयोजकों की बड़ी लापरवाही, दरार वाले ट्रैक पर खिलाड़ियों से करवाई गई स्केटिंग, कई खिलाड़ी घायल

    MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान गंभीर लापर ...और पढ़ें

    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 05:18:58 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 05:37:17 PM (IST)
    ग्वालियर में दरार वाले ट्रैक पर स्केटिंग करने को मजबूर खिलाड़ी

    1. दरारों वाले स्केटिंग ट्रैक पर फर्राटा भरते खिलाड़ी
    2. वीडियो-फोटो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल
    3. स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिस स्केटिंग ट्रैक पर देशभर के खिलाड़ी पदक की दौड़ में फर्राटा भर रहे हैं, उसी ट्रैक में जगह-जगह बड़ी दरारें हैं। इन दरारों में स्केट फंसने से कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। इससे जुड़े वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

    सीमेंट से की जा रही तात्कालिक मरम्मत

    शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल स्थित इस स्केटिंग ट्रैक पर पिछले दो दिनों से दरारों को सीमेंट से भरा जा रहा है। ठंडे मौसम और लगातार अभ्यास सत्रों के कारण ट्रैक को पूरी तरह दुरुस्त होने का समय नहीं मिल पा रहा है। नतीजतन, अधूरी मरम्मत के बीच ही प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को चोट के रूप में भुगतना पड़ रहा है।


    घायल खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल

    आयोजकों द्वारा की जा रही अस्थायी मरम्मत के बावजूद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जो खिलाड़ी पहले ही घायल हो चुके हैं, उनकी प्रतियोगिता में वापसी कैसे संभव होगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर आयोजकों की तैयारियों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।

    यहां नहीं होनी थी प्रतियोगिता

    जानकारी के अनुसार, यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता इस स्कूल के स्केटिंग ट्रैक पर प्रस्तावित ही नहीं थी। पूर्व में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान भी ट्रैक की खराब स्थिति सामने आ चुकी थी। इसी कारण संभागीय एवं जिला क्रीड़ा शालेय विभाग ग्वालियर ने सिटी सेंटर कलेक्ट्रेट के पास स्थित संस्कृति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आयोजन स्थल के रूप में चिह्नित किया था।

    हालांकि, वहां तय समय में 200 मीटर का ट्रैक तैयार नहीं हो सका, जिसके चलते आयोजन स्थल बदला गया। मामले में स्केटिंग खेल मैदान समिति के सह-संयोजक आलोक त्रिपाठी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मोबाइल कॉल रिसीव नहीं किया।

