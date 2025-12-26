ग्वालियर में आयोजकों की बड़ी लापरवाही, दरार वाले ट्रैक पर खिलाड़ियों से करवाई गई स्केटिंग, कई खिलाड़ी घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिस स्केटिंग ट्रैक पर देशभर के खिलाड़ी पदक की दौड़ में फर्राटा भर रहे हैं, उसी ट्रैक में जगह-जगह बड़ी दरारें हैं। इन दरारों में स्केट फंसने से कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। इससे जुड़े वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

सीमेंट से की जा रही तात्कालिक मरम्मत शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल स्थित इस स्केटिंग ट्रैक पर पिछले दो दिनों से दरारों को सीमेंट से भरा जा रहा है। ठंडे मौसम और लगातार अभ्यास सत्रों के कारण ट्रैक को पूरी तरह दुरुस्त होने का समय नहीं मिल पा रहा है। नतीजतन, अधूरी मरम्मत के बीच ही प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को चोट के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन आयोजकों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। pic.twitter.com/vGaxtckxRX — NaiDunia (@Nai_Dunia) December 26, 2025 घायल खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल आयोजकों द्वारा की जा रही अस्थायी मरम्मत के बावजूद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जो खिलाड़ी पहले ही घायल हो चुके हैं, उनकी प्रतियोगिता में वापसी कैसे संभव होगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर आयोजकों की तैयारियों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।