कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला... कार से उतरते ही सड़क पर पटककर लात-घूंसों से पीटा, बंदूक की बट भी मारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के थाटीपुर क्षेत्र में कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह कुशवाह पर जानलेवा हमला हो गया। वह शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। तभी कार से उतरते ही उन्हें हमलावरों ने घेर लिया। उन्हें सड़क पर पटका, फिर लात-घूंसों से मारपीट की। सिर में बंदूक की बट भी मारी। फिर हमलावर छोड़कर भाग गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। यह झगड़ा जमीन विवाद को लेकर बताया गया है। दो आरोपित नामजद हैं, जबकि कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे।

बदमाशों ने सड़क पर पटका और मारपीट शुरू की मूल रूप से भिंड के मछंड के रहने वाले सत्येंद्र सिंह कुशवाह कांग्रेस नेता हैं। ग्वालियर के थाटीपुर स्थित न्यू विवेक विहार में रहते हैं। वह बीती रात शादी में शामिल होने के लिए गए थे। वह शादी से रात करीब दो बजे लौटे। कार उन्होंने घर के बाहर रोकी। इसके बाद जैसे ही कार से बाहर उतरने के लिए पैर बाहर रखा तो पीछे से हमलावर दौड़ते हुए आए। इन बदमाशों ने सड़क पर पटका और मारपीट शुरू कर दी। लात-घूंसों से मारपीट की। फिर एक बदमाश ने बंदूक की बट से मारपीट की। जब वह अचेत हो गए तो बदमाश भाग गए। उन्हें स्वजन अस्पताल ले गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।