शताब्दी एक्सप्रेस में ईमानदारी की मिसाल: ट्रेन में छूटा बैग, TTE ने यात्री को सुरक्षित लौटाए 4500 डॉलर, सोना और पासपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शताब्दी एक्सप्रेस में छूटे यात्री के बैग को सुरक्षित लौटाकर टीटीई नीरज त्रिपाठी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। बैग में 4500 अमेरिकी डॉलर, 15 ग्राम सोना, करीब 25 हजार रुपये की घड़ी, पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे।

यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन पर की थी शिकायत