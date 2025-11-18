ग्वालियर में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक सीमा सुरक्षा बल को सुपुर्द, भेजे जाएंगे वापस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में बगैर नागरिकता के रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस द्वारा बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया गया। यह सीमा सुरक्षा बल के कैंप में पहुंच गए हैं। यहां से इन्हें सीमा पार इनके देश भेजा जाएगा।

8 परिवारों को पकड़ा गया था

शहर के महाराजपुरा इलाके से एक ही परिवार के आठ लोगों को पकड़ा गया था। यह परिवार 12 साल पहले यहां आ गया था। दो बच्चों का जन्म यहीं हुआ था। इसके बाद गोविंदपुरी इलाके से महिला को पकड़ा गया। यह ढाका की रहने वाली थी। पुलिस ने एंबेसी से सत्यापन कराया। इसके बाद इन्हें रवाना कर दिया। शनिवार को टीम लेकर रवाना हुई थी। सोमवार शाम को ये सीमा सुरक्षा बल के कैंप में पहुंच गए।