मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर में देह व्यापार करते पकड़ में आई बांग्लादेशी महिला, बनवा लिया था फर्जी आधार कार्ड

    मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। महिला के मुताबिक एजेंट ने उसे कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा देकर भारत लाया और फिर देह व्यापार कराने लगा। खुफिया एजेंसियों ने भी महिला से पूछताछ की है। इस बात की जांच की जा रही है कि फर्जी आधार कार्ड कहां से बना।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 12:06:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 12:20:51 PM (IST)
    ग्वालियर में देह व्यापार करते पकड़ में आई बांग्लादेशी महिला, बनवा लिया था फर्जी आधार कार्ड
    पूछताछ में पहले महिला ने कहा कि वो 10 लड़कियों के साथ बार्डर पार करके आई थी, फिर बोली कि अकेले आई थी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पुलिस गुरुग्राम में रहने वाले बांग्लादेशी एजेंट अनीस शेख की तलाश कर रही है।
    2. महिला के मोबाइल में जो नंबर मिले हैं, उनकी भी जांच की जा रही है।
    3. यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला ने फर्जी आधार कार्ड कहा से बनवाया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में जो बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई है। वह गुरुग्राम में रहने वाले बांग्लादेशी एजेंट अनीस शेख के जरिये अवैध तरीके से भारत आई थी। उसे यहां नौकरी के बहाने बुलाया था, लेकिन दिल्ली लाने के बाद देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। फिर ग्वालियर में राजेंद्र उर्फ छोटू धाकड़ के पास भेज दिया। यहां वह गोविंदपुरी में करीब एक साल से रह रही है।

    अभी महिला के मोबाइल में जो नंबर मिले हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। महिला का कहना है- उसके जैसी कई महिलाओं को अनीस शेख बांग्लादेश से भारत लाया है, फिर देह व्यापार में धकेल दिया। पुलिस को महिला से आधार कार्ड मिला है, जो फर्जी है। ग्वालियर में ही रहने वाले सुमित परिहार की मदद से रविंद्र धाकड़ और महिला ने बनवाया था। अब पुलिस पड़ताल कर रही है कि आखिर यह आधार कार्ड कहां बना?


    कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा दिया, यहां लाकर करवाने लगा देह व्यापार

    बांग्लादेशी महिला का कहना है- वह बहुत गरीब है। वहां बदहाल जीवन जी रही थी। पति मारपीट करता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर वह नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर वहां के एक युवक ने कोलकाता के एजेंट से मिलवाया, जिसने अनीस से संपर्क कराया। अनीस ने यहां कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। नौकरी के बहाने ले आया और देह व्यापार कराने लगा। उसके पास यहां कोई विकल्प ही नहीं था। फिर ग्वालियर के रविंद्र उर्फ छोटू धाकड़ के पास भेज दिया। वह उसके साथ यहां किराये के फ्लैट में रह रही थी। अब पुलिस अनीस शेख तक पहुंचने के प्रयास में लगी है।

    देह व्यापार में धकेलकर अनीस कहता था- मुंह खोला तो जासूस बताकर पकड़वा देगा

    महिला को देह व्यापार में धकेलने वाला अनीस महिला को धमकी देता था कि अगर उसने उसकी असली पहचान बताई और किसी को कुछ भी बताया तो वह जासूस बताकर पकड़वा देगा।

    खुफिया एजेंसियों ने भी की पूछताछ

    खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। एक टीम महिला से पूछताछ करने के लिए यूनिवर्सिटी थाने पहुंची। उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है।

    पहले बोली- 10 युवतियों के साथ सीमा पार की फिर कहा-अकेली आई

    पूछताछ में युवती पुलिस को उलझा रही है। पहले वह बोली कि 10 युवतियों के साथ सीमा पार की थी। इसके लिए चार-चार हजार रुपये दिए थे। फिर बोली कि वह अकेली आई है। इसलिए अभी पुलिस उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.