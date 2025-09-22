ऑनलाइन खरीदारी पर बड़े ऑफर... यह रखें सावधानी, नहीं तो हो जाएंगे ठगी का शिकार

मेरी खबरें
    By amit mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 10:57:48 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 10:57:47 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवरात्र प्रारंभ होते ही ई-कामर्स कंपनियों की वेबसाइट पर आफर की वर्षा हो रही है। सभी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए यह आफर दे रही हैं। वहीं कंपनियों द्वारा सेल भी शुरू की गई है। ऐसे में ठग भी सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। क्योंकि आपकी छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है और आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। पुलिस द्वारा भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है। जिससे लोगों को ठगों से बचाया जा सके।

    कैशबैक के लालच में डाटा सेव न करें

    ई-कामर्स कंपनियों की वेबसाइट से खरीदारी करते समय कई लोग कैशबैक के लालच में ऑनलाइन भुगतान करते हैं। ऑनलाइन भुगतान करते समय सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, यह सबसे जरूरी है। कई लोग क्रेडिट-डेबिट कार्ड की जानकारी सेव कर देते हैं। ऐसा कतई न करें। सेव के आप्शन पर क्लिक न करें। जिससे आपके क्रेडिट-डेबिट कार्ड की जानकारी ठगों तक न पहुंच सके।

    ओटीपी का विकल्प ही चुनें

    ऑनलाइन भुगतान में अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन मोबाइल में जरूर डाउनलोड करें। ऐसे में ओटीपी का विकल्प ही चुनें। जिससे जब भी आप भुगतान करें तो मोबाइल पर ओटीपी आए। ऐसे में अगर आपके डेबिट, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर कोई ठगी का प्रयास करता है तो ओटीपी मोबाइल पर आएगा।

    अधिकृत कंपनियों से ही करें खरीदारी

    इस समय ठग इंटरनेट मीडिया पर भी लुभावने आफर देते हैं। सस्ते के जाल में न फंसें। अधिकृत कंपनियों की वेबसाइट से ही खरीदारी करें। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें लोगों को ठगों से बचाने के लिए अलग-अलग लेयर में सुरक्षा प्रदान की जाती है और डाटा भी सुरक्षित रखा जाता है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर सस्ते के लालच में लोग पहले भुगतान कर देते हैं। ऐसे ठगों से बचने की जरूरत है।

    कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प सबसे बेहतर

    साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे में कैश आन डिलीवरी का विकल्प सबसे बेहतर है। यह विकल्प चुनने पर पहले भुगतान नहीं करना होता। कैश आन डिलीवरी का विकल्प चुनने के बाद भी डिलीवरी के समय उत्पाद तुरंत जांच लें। इसके बाद भी भुगतान करें।

