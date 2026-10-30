ग्वालियर में बाइक सवार होटल कर्मचारी पर हमला कर पर्स लूटा, इंदरगंज थाने में शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। रेलवे स्टेशन स्थित एंबियेंस होटल में काम करने वाले युवक ने इंदरगंज थाने की सीमा में आने वाले घोसीपुरा स्टेशन रोड पर हमला और लूट की शिकायत की है। युवक के अनुसार वह होटल से डयूटी खत्म कर घर की ओर जा रहा था। तभी कुछ युवकों ने उसे रोका तो वह नहीं रूका। इसके बाद तीन युवकों ने दौड़कर लाठी मारी जो बाइक पर लगी वह गिर पड़ा।

पर्स में रखे हुए थे 3000 रुपये अन्य युवक भी मौके पर आए और दो ने उसे पकड़ लिया व पर्स निकाल लिया। पर्स में तीन हजार रुपये रखे हुए थे। दो युवकों को थोड़ा पहचाना तो युवक मां के साथ बाद में घर पहुंचा जहां फिर मारपीट कर दी गई। इस मामले में इंदरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची जांच की लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।