नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जन्म और मृत्यु का पंजीयन समय पर नहीं कराना अब लोगों के लिए महंगा और अधिक प्रक्रिया वाला हो सकता है। जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में संशोधन के बाद ग्वालियर जिले में भी विलंब से पंजीयन कराने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

अब घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन इसके बाद देरी की अवधि के अनुसार विलंब शुल्क के साथ संबंधित अधिकारी की अनुमति या न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026 के अनुसार पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था में देरी की अलग-अलग अवधि के लिए शुल्क और अनुमति की प्रक्रिया तय की गई है।