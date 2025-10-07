मेरी खबरें
    MP News: मावे से भरा वाहन जब्त, 1,640 किलोग्राम मावा बरामद

    By Anoop Bhargav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 06:45:34 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 06:50:30 PM (IST)
    यह है जब्‍त किया गया मावा।

    1. भिण्ड से भोपाल ले जाया जा रहा था मावा।
    2. खाद्य सुरक्षा विभाग ने की देर रात कार्रवाई।
    3. मावे को नियमानुसार जब्त किया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सोमवार की रात खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बरेठा टोल प्लाजा पर एक बोलेरो पिकअप से 1640 किलोग्राम मावा जब्त किया है। जिसकी कीमत 4 लाख 10 हजार रुपए आंकी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार शिरोमणि, गोविन्द नारायण सरगैयां, सतीश धाकड़ और सतीश शर्मा को सूचना मिली कि भिण्ड की ओर से मावे से भरा वाहन भोपाल की ओर जा रहा है। सूचना पर टीम तुरंत बरेठा टोल प्लाजा पहुंची और महिन्द्रा बोलेरो (एमपी जेडव्ही 3291) को जांच के लिए रोका।

    जांच के दौरान वाहन में 47 डलियों में मावा भरा मिला। मौके पर पिकअप वाहन को बरेठा पुलिस चौकी लाया गया और वाहन चालक तिलक सिंह निवासी प्रतापपुरा, गोरमी (भिण्ड) से पूछताछ की गई। तिलक सिंह ने बताया कि वह मावा ग्राम बलारपुरा, भिण्ड से भोपाल लेकर जा रहा था।

    उसने मावे के दस्तावेज रामजीलाल पुत्र छोटेसिंह ग्राम बलारपुरा के नाम से टीम के सामने प्रस्तुत किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश धाकड़ ने मौके पर मावे के पांच नमूने लिए, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। मावे को नियमानुसार जब्त किया गया।

    रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाई

    खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार मावे की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि मावा खाद्य मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन में मावे की खपत बढ़ने से मिलावटी मावे की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर मावा जब्त कर रहा है। इससे पहले भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भिंड से आए मावे को जब्त कर चुकी है।

