MP News: मावे से भरा वाहन जब्त, 1,640 किलोग्राम मावा बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सोमवार की रात खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बरेठा टोल प्लाजा पर एक बोलेरो पिकअप से 1640 किलोग्राम मावा जब्त किया है। जिसकी कीमत 4 लाख 10 हजार रुपए आंकी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार शिरोमणि, गोविन्द नारायण सरगैयां, सतीश धाकड़ और सतीश शर्मा को सूचना मिली कि भिण्ड की ओर से मावे से भरा वाहन भोपाल की ओर जा रहा है। सूचना पर टीम तुरंत बरेठा टोल प्लाजा पहुंची और महिन्द्रा बोलेरो (एमपी जेडव्ही 3291) को जांच के लिए रोका।

जांच के दौरान वाहन में 47 डलियों में मावा भरा मिला। मौके पर पिकअप वाहन को बरेठा पुलिस चौकी लाया गया और वाहन चालक तिलक सिंह निवासी प्रतापपुरा, गोरमी (भिण्ड) से पूछताछ की गई। तिलक सिंह ने बताया कि वह मावा ग्राम बलारपुरा, भिण्ड से भोपाल लेकर जा रहा था।