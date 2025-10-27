साइबर ठगी का कंबोडिया कनेक्शन, अधिकांश कॉल यहीं से आते हैं और रकम भारतीय खातों में पहुंच रही

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। देशभर में हो रही अधिकांश साइबर ठगी के तार कंबोडिया से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी की बड़ी वारदातें हों या दिल्ली या अन्य राज्यों में हुई घटनाएं, ठगी के लिए वाइस और वीडियो कॉल कंबोडिया से आ रहे हैं और ठगी की रकम भारतीयों के खातों में पहुंच रही है। यानी विदेश में बैठे अपराधी पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों से बचने के लिए भारतीय खातों का इस्तेमाल करते हुए साइबर फ्राड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चला रहे हैं।

मप्र पुलिस हो या अन्य जांच एजेंसी, सिर्फ यही जांच कर पा रही है कि ठगी की रकम किन खातों में गई। विदेश में बैठे शातिर सरगनाओं तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल है। बैंक खाते भी आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार युवाओं, छात्रों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नईदुनिया ने मप्र में डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी की बड़ी वारदातों की पड़ताल की। इसमें करीब 95 प्रतिशत वारदातों में ठगी के लिए वाइस व वीडियो काल विदेश से ही आए। इसमें से 11 घटनाएं ग्वालियर की हैं, जिसमें सभी वारदातों में काल कंबोडिया से ही आए।