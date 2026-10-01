सिर्फ वेतन के आधार पर खारिज नहीं कर सकते OBC सर्टिफिकेट, माता-पिता का पद और सर्विस स्टेटस देखना भी जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ओबीसी प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि क्रीमीलेयर का निर्धारण केवल माता-पिता के वेतन की राशि के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित अभिभावक की सेवा स्थिति, पद की श्रेणी, पदोन्नति की तारीख और आय के स्वरूप सहित अन्य निर्धारित मापदंडों की भी जांच करना जरूरी है।

कोर्ट ने आवेदिका रागिनी राठौर के मामले में पूर्व में पारित दोनों आदेश निरस्त कर दिए और प्रकरण को नए सिरे से निर्णय के लिए सक्षम अधिकारी के पास भेज दिया। अपीलीय अधिकारी ने भी रखा था आदेश बरकरार न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने 29 सितंबर को पारित आदेश में कहा कि रागिनी के आवेदन को मुख्य रूप से उनके पिता की 16.99 लाख रुपये की आय को निर्धारित सीमा से अधिक मानते हुए खारिज किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने भी इसी आधार पर आदेश बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा कि मामले का निर्णय केवल पिता को मिलने वाले वेतन की राशि देखकर नहीं किया जा सकता।

रागिनी की ओर से बताया गया कि उनके पिता की प्रारंभिक नियुक्ति सिविल जज वर्ग-दो के पद पर हुई थी और उन्हें 16 जून 2008 को 40 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सिविल जज वर्ग-एक के पद पर पदोन्नति मिली। यह भी दावा किया गया कि पिता की आय का स्रोत केवल वेतन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन मामले में 11 मार्च 2026 को दिए फैसले का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर निर्धारण में केवल आय सीमा को यांत्रिक तरीके से लागू करने के बजाय माता-पिता के पद और सेवा श्रेणी जैसे पहलुओं को भी प्रासंगिक माना था।