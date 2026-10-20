ग्वालियर में जीवंत हुई सिंधिया राजसी परंपरा: ज्योतिरादित्य और महानआर्यमन ने किया शमी पूजन, सोने की पत्तियां लूटने उमड़े लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विजयादशमी पर मंगलवार को ग्वालियर में सिंधिया राजपरिवार की करीब तीन सदी पुरानी परंपरा राजसी अंदाज में निभाई गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुत्र महानआर्यमन सिंधिया के साथ कुलदेवी मांढरे की माता मंदिर के नीचे स्थित दशहरा मैदान में पवित्र शमी पौधे का पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा की रस्में पूरी हुईं।

इसके बाद सिंधिया ने तलवार से शमी के पौधे को स्पर्श किया तो वहां मौजूद लोगों में पत्तियां लेने की होड़ लग गई। सोने के प्रतीक के रूप में शमी की पत्तियां लेने के लिए लोग पौधे की ओर दौड़े। दो से तीन मिनट में पौधे पर एक भी पत्ती नहीं बची। रस्म पूरी होने के बाद लोगों ने पत्तियां एक-दूसरे को बांटी और विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं।

पूजन के दौरान राजसी वेशभूषा में थे सिंधिया-महानआर्यमन पूजन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और महानआर्यमन राजसी वेशभूषा में थे। सिंधिया रियासत से जुड़े सरदार परिवारों के मुखिया भी पारंपरिक मराठी पोशाक और पगड़ी पहनकर पहुंचे। शमी पूजन से पहले सिंधिया पुत्र के साथ राजसी पोशाक में देवघर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। इसके बाद अम्मा महाराज की छत्री और कुलदेवी मांढरे की माता मंदिर में परंपरा के अनुसार पूजा कर आशीर्वाद लिया। कुलदेवी मांढरे की माता मंदिर में पूजा करते सिंधिया। नईदुनिया देवघर से मांढरे की माता मंदिर पहुंचे सिंधिया शमी पूजन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गोरखी स्थित सिंधिया देवघर गए। वहां पूजा-अर्चना के बाद वे अम्मा महाराज की छत्री पहुंचे और भगवान चक्रधर सहित अन्य मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया, पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया व माता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद कुलदेवी मांढरे की माता मंदिर में पूजा कर दशहरा मैदान में शमी पूजन की परंपरा निभाई।