मेरे फैंस से कुछ मत कहो भाई... ग्वालियर में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट बैरिकेड मचा हंगामा, सिंगर ने ऐसे संभाली स्थिति

ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। ग्वालियर गौरव दिवस की शाम संगीत, अध्यात्म और जोश से भरपूर रही, जब देश के प्रख्यात सूफी गायक कैलाश खेर ने अपनी सुफियाना गायकी से संगीतधानी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने इस शाम को यादगार बना दिया। रंग-बिरंगी रोशनी, धड़कते बीट्स और सूफियाना सुरों के बीच ग्वालियर पूरी तरह संगीत में डूबा नजर आया।

कार्यक्रम की शुरुआत कैलाश खेर ने अपने लोकप्रिय गीत 'मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया…' से की। इसके बाद 'तौबा-तौबा रे तेरी सूरत माशा अल्लाह', 'रंग देंगे पिया रंग के रंग दे' जैसे गीतों ने माहौल में सूफियाना रंग घोल दिया। हर गीत पर दर्शकों की तालियां और उत्साह देखते ही बन रहा था। युवा वर्ग खासतौर पर उनके गीतों पर झूमता और गाता नजर आया।

आडियंस की फरमाइश पर गूंजे सुपरहिट गीत कैलाश खेर ने मंच से आडियंस से संवाद करते हुए उनकी फरमाइशों को भी पूरा किया। “रांझा-रांझा”, “आओ री” जैसे गीतों पर पूरा पंडाल एक सुर में गुनगुनाता दिखा। उन्होंने ग्वालियर की आडियंस की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यहां के श्रोता संगीत को दिल से सुनते और महसूस करते हैं। संजीदगी और वीर रस का अनोखा संगम महफिल में उस वक्त संजीदगी छा गई, जब कैलाश खेर ने 'मिलके भी ना हम मिले, मीलों के हैं फासले' प्रस्तुत किया। वहीं फिल्म बाहुबली का वीर रस से ओतप्रोत गीत 'कौन है वो, कहां से वो आया' गाते ही माहौल जोश से भर उठा। टीम बैंड ‘कैलासा’ की जुगलबंदी पर दर्शक तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। “तेरी दीवानी” और 'अल्लाह के बंदे' जैसे गीतों ने देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा।