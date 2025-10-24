Special Train: रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच 25 अक्टूबर को चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन

मेरी खबरें
    त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। एक छठ पूजा स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक चलेगी। यह विदिशा, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 10:14:32 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 10:24:52 AM (IST)
    छठ पर स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. राउंड ट्रिप के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।
    2. स्पेशनल ट्रेन में अलग-अलग श्रेणी के कुल 22 कोच हैं।
    3. ट्रेन सुबह 7:30 बजे रानी कमलापति स्टेशन से चलेगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रेलवे द्वारा छठ महापर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति के मध्य राउंड ट्रिप के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

    जानकारी के मुताबिक ट्रेन क्रमांक 01661 छठ पूजा स्पेशल शनिवार 25 अक्टूबर को रानी कमलापति स्टेशन से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान कर विदिशा 8:28 बजे, बीना 9:50 बजे, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी 12:45 बजे, ग्वालियर 14:20 बजे, आगरा कैंट 16:45 बजे, मथुरा 18:00 बजे आगमन कर रात 20:15 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी।

    वापसी में ट्रेन क्रमांक 01662 उसी दिन शनिवार को हजरत निजामुद्दीन से 21:30 बजे प्रस्थान कर मथुरा 23:55 बजे, आगरा कैंट 00:50 बजे, ग्वालियर 2:55 बजे, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी 05:35 बजे, बीना 08:10 बजे, विदिशा 09:15 बजे आगमन कर रविवार को सुबह 10:50 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में दो सेकंड एसी, तीन थर्ड एसी, छह इकोनामी थर्ड एसी, पांच स्लीपर, चार सामान्य श्रेणी, एक एसएलआरडी, एक जनरेटर कार सहित कुल 22 एलएचबी कोच होंगे।


