नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों का सकारात्मक समाधान खोजने के लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। यह समय जागने और नए संकल्प लेने का है। भारत विश्व का युवा देश है, केवल इस तमगे से काम नहीं चलेगा। युवा देश की सोच क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको बढ़ना किधर है और निपटना किससे है, जब तक यह मालूम नहीं होगा, तब तक काम नहीं चल पाएगा।

देशभर से युवा शामिल हुए हैं सम्मलेन में डॉ. यादव शुक्रवार को ग्वालियर के एलएनआइपीई परिसर में आयोजित यंग थिंकर्स फोरम के आठवें सम्मेलन ‘यंग थिंकर्स कांफ्लुएंस-2026’ के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। सम्मेलन में देशभर से युवा शामिल हुए हैं। हमारा देश हर विचार का स्वागत करता है: सीएम उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में हमारा देश ही एक मात्र ऐसा है, जो हर विचार का स्वागत करता है। आज इन विचारों को किसी दायरे में बांधने के बजाए किसी कसौटी में खरा उतारने का समय है। युवा जो बोलना है बोलें, जो सोचना है सोचें, लेकिन उसका सार जरूर जाने।