नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन जरूरी है। हाई कोर्ट ने मोगिया जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का दावा खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की।

हाई कोर्ट ने कहा-परिवार के दस्तावेज अकेले पर्याप्त नहीं