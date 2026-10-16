मुरार अस्पताल में टाइप-वन डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों को मुफ्त इंसुलिन, स्पेशल ग्रुप से रखी जा रही नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। टाइप-वन डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए नियमित उपचार के साथ ब्लड शुगर की निगरानी और समय पर इंसुलिन लेना बेहद जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल मुरार में हर शुक्रवार संचालित होने वाली मधुमेह क्लीनिक में बच्चों को उपचार के साथ बीमारी को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी संसाधन निश्शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्लीनिक में अब तक टाइप-वन डायबिटीज के 12 मरीज पंजीकृत हुए हैं। इनमें 10 से 15 वर्ष की उम्र के सात बच्चे और 20 से 30 वर्ष के पांच मरीज शामिल हैं।

क्लीनिक की कई बाते हैं खास क्लीनिक की खास बात यह है कि मरीजों को केवल अस्पताल में उपचार देकर नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि नियमित फालोअप के जरिए उनकी स्थिति की जानकारी भी ली जा रही है। बच्चों को फोन कर दोबारा बुलाया जाता है, इसके अलावा एक फालोअप ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से समय-समय पर उनका फीडबैक लिया जाता है। इससे उपचार की निरंतरता बनाए रखने और मरीजों को जरूरी मार्गदर्शन देने में मदद मिलती है।