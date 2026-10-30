AP Express से 85 लाख रुपये की चांदी चोरी होने का दावा, GRP ने शुरू की जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एपी एक्सप्रेस में आगरा से नागपुर ले जाई जा रही 53 किलो चांदी चोरी होने का मामला सामने आया है। चांदी की कीमत करीब 85 लाख रुपये बताई जा रही है। मुरैना जिले के अंबाह निवासी एक युवक ने ट्रेन के सामान्य कोच से चांदी भरा बैग चोरी होने की शिकायत की है। हालांकि, जीआरपी फिलहाल मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।

घटना की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मामला उनके संज्ञान में नहीं होने की बात कही है।

नींद लगने पर किसी ने कर लिया बैग चोरी