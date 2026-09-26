ग्वालियर में स्नैपचैट की दोस्ती पड़ी भारी: 12वीं की छात्रा से होटल में दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट में केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि ग्वालियर। इंटरनेट मीडिया पर हुई पहचान के बाद नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शहर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में 12वीं की एक छात्रा के साथ होटल अमलतास में उसके दोस्त कृष्णा खाटवानी ने ही दुष्कर्म है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

समाधिया कॉलोनी निवासी छात्रा की करीब एक वर्ष पूर्व स्नैपचैट ऐप के जरिये कृष्णा खाटवानी से जान-पहचान हुई थी। 22 सितंबर को आरोपी ने छात्रा को मिलने के बहाने राजीव प्लाजा स्थित अमलतास होटल के कमरा नंबर 212 में बुलाया। छात्रा अपने घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी।

पिता को जान से मारने की धमकी देकर की ज्यादती

होटल पहुंचने पर आरोपी ने पीड़िता को उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी और साथ में खींचे फोटो सार्वजनिक करने का भय दिखाकर उसके साथ ज्यादती की। घटना से भयभीत छात्रा ने घर पहुंचकर स्वजनों को आपबीती बताई। इसके बाद स्वजनों के साथ इंदरगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।