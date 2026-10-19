आज शीतला माता मंदिर हादसे के पीड़ित परिवारों के घर जाएंगे CM मोहन यादव, अफसरों संग लेंगे उच्च स्तरीय बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के गेट पर हुए भीषण हादसे के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ग्वालियर पहुंचेंगे। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम ग्वालियर प्रशासन को पहुंच गया है जिसके तहत वे मृतकों के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे।

मंत्रियों व अफसरों के साथ ले सकते हैं उच्च स्तरीय बैठक इसके अलावा मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों सहित उच्च स्तरीय बैठक भी ले सकते हैं। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर यह संकेत भी आ रहे हैं कि इस मामले में और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।