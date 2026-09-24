CNG कार ड्राइवर ध्यान दें: बिना 'हाइड्रो टेस्ट' सर्टिफिकेट पंपों पर नहीं मिलेगी गैस, रीफिलिंग से पहले नियम सख्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। यदि आप भी CNG कार का इस्तेमाल करते हैं और अब तक अपने वाहन में लगे गैस सिलेंडर का हाईड्रो टेस्ट नहीं कराया है, तो आगामी दिनों में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिना हाईड्रो टेस्ट और उसके वैध प्रमाण पत्र के सीएनजी पंपों से कार में गैस मिलना मुश्किल हो जाएगा।

सुरक्षा के लिहाज से देश और प्रदेश की कई गैस वितरण कंपनियों ने वाहनों में गैस रीफिलिंग से पहले हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट देखना अनिवार्य करना शुरू कर दिया है।

सुरक्षा कारणों से लिया गया बड़ा फैसला

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन और गैस वितरण कंपनियों के नियमों के अनुसार, सीएनजी चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा निर्णय लिया गया है।

सीएनजी सिलेंडरों में अत्यधिक उच्च दबाव पर गैस भरी जाती है। लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण सिलेंडरों में अंदरूनी जंग, दरारें या कमजोरी आने की आशंका बनी रहती है, जिससे बड़े हादसे होने का जोखिम रहता है।

ऐसे में बिना चेकिंग और बिना वैध प्रमाण पत्र वाले वाहनों में गैस भरना सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

नियमानुसार 3 साल में एक बार हाईड्रो टेस्ट कराना अनिवार्य

वाहन विशेषज्ञों और नियमों के मुताबिक, प्रत्येक सीएनजी कार मालिक को अपने वाहन के सिलेंडर का हर तीन साल में कम से कम एक बार हाइड्रो टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। इस टेस्ट के दौरान सिलेंडर को वाहन से निकालकर अधिकृत टेस्टिंग सेंटर पर ले जाया जाता है, जहां पानी के भारी दबाव के जरिए सिलेंडर की मजबूती, सहनक्षमता और सुरक्षा स्थिति की गहन जांच की जाती है। सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने पर ही इसका अधिकृत सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।