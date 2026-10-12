12वीं की छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बुलाकर कोचिंग टीचर ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। थाटीपुर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा की रिपोर्ट पर कोचिंग संचालक सत्यजीत शाक्य के खिलाफ पॉक्सो सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता 12वीं की छात्रा है। आरोपी मुरैना जिले का निवासी है और यह शासकीय क्वार्टर में एमआइजेडजेड क्लासेस चला रहा था।

घटना 24 सितंबर की है