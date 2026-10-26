पराली जलाने पर कलेक्टर सख्त: कृषि विभाग को अब हर रोज देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट, भितरवार में हार्वेस्टर पर लगा जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। ग्वालियर व श्योपुर जिले पिछले दो साल में पराली जलाने के मामले में काफी बदनाम रहे हैं। पराली जलाने के मामले में देश भर में टाप टेन जिलों में अव्वल रहे हैं। हालांकि इस बार 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जिले में पराली जलाने मामले में नौ घटनाएं हुई हैं। चूंकि इस बार धान की रोपाई देरी से हुई हैं इसलिए इस बार कटाई भी देरी से हो रही है। इसलिए अभी घटनाएं कम हैं। इसलिए कलेक्टर ने न केवल पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए शनिवार को अनुभाग स्तर पर एसडीएम के नेतृत्व में समितियां बनाई हैं।

साथ ही कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि गांवों में लगातार निगरानी की जाए और पराली जलाने से रोका जाए। साथ ही पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाइयां की जाए। इन सभी कार्रवाइयों की रोजाना रिपोर्ट उन्हें दी जाए। इसके साथ ही शनिवार को भितरवार में बिना स्ट्रा मैनेजमेंट धान काट रहे हार्वेस्टर मालिक पर प्रशासन ने जुर्माना लगाने की कार्रवाइयां की है।

आज से देनी होगी प्रतिनिधि रिपोर्ट कृषि विभाग को सोमवार से रोजाना रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगा। रिपोर्ट लिए उप संचालक कृषि को जिम्मेदार बनाया गया है। उप संचालक जिले विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड में निगरानी करने वाले कर्मचारियों से रिपोर्ट लेंगे। कर्मचारियों को रोजाना बताना होगा कि उन्होंने कितने किसानों को पराली जलाने से रोका, समझाया और जलाने वाले कितने किसानों पर कार्रवाइयां की। सभी जगह की एक एकजाई रिपोर्ट कलेक्टर को दी जाएगी। पराली जलाने वाले किसानों की पहचान और कार्रवाइयां भी नहीं 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जिले में पराली जलाने की नौ घटनाएं हुई हैं। लेकिन अभी तक विभाग व उसके कर्मचारी पराली जलाने वाले किसानों की न तो पहचान कर पाए हैं और न ही अभी तक किसानों पर कार्रवाइयां ही हुई हैं।