ग्वालियर: परीक्षा देने गई कॉलेज छात्रा और मदरसे से 13 वर्षीय बालक लापता, पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में दो अलग-अलग घटनाओं में एक 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा और 13 वर्षीय बालक लापता हो गए। दोनों के लापता होने की घटनाएं 14 अक्टूबर को सामने आईं। कई दिन बीतने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस ने दोनों मामलों में अपहरण के प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

परीक्षा देने कॉलेज आई छात्रा नहीं लौटी