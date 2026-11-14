अचलेश्वर मंदिर में हलवाई का विवाद सुलझा, अब दो हलवाई तैयार करेंगे अन्नकूट की प्रसादी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अचलेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव की तैयारियों के बीच हलवाई को लेकर न्यास के पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। सहमति बनने के बाद अब अन्नकूट की प्रसादी तैयार करने की जिम्मेदारी दो अलग-अलग हलवाइयों को सौंपी गई है। अब तक एक ही हलवाई को यह काम सौंपा जाता था।

न्यास का तर्क है कि इस बार दो स्थानों पर प्रसादी वितरण की व्यवस्था है। इसलिए दो हलवाइयों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वाभिवक है दोनों हलवाइयों की प्रसादी के स्वाद में भी अंतर होगा। वहीं, दूसरी ओर न्यास का दायित्व संभालने के बाद भी मंदिर के सेवादारों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला है। दीपावली का त्योहार भी सेवादारों ने बिना वेतन के ही मनाया। इससे उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है।

रवि का नाम प्रस्तावित होने के बाद कार्यकारिणी में शुरू हो गया था विरोध अन्नकूट महोत्सव के लिए हलवाई तय करने को लेकर न्यास अध्यक्ष, कार्यकारी न्यास और अन्य पदाधिकारियों के बीच मतभेद सामने आए थे। रवि चौबे का नाम प्रस्तावित होने के बाद कार्यकारिणी में विरोध शुरू हो गया था। इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। हालांकि, अब आपसी सहमति से प्रसादी तैयार करने की व्यवस्था तय कर ली गई है। सदस्यों और अतिथियों के 10 हजार लोगों के लिए प्रसादी तैयार करने का जिम्मा जीवन हलवाई को सौंपा गया है। वहीं, डिब्बों में वितरित की जाने वाली प्रसादी तैयार करने की जिम्मेदारी विचित्र हलवाई को दी गई है। सदस्यों को मिलेंगे तीन कूपन इस बार सोमवार, 16 नवंबर को होने वाले अन्नकूट महोत्सव में न्यास के सदस्यों को तीन कूपन दिए जाएंगे। इनमें दो कूपन क्लब के ग्राउंड में बैठकर प्रसादी ग्रहण करने के लिए होंगे, जबकि एक कूपन डिब्बे में प्रसादी प्राप्त करने के लिए रहेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जाएगी। न्यास पदाधिकारियों ने आयोजन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।