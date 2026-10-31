दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होगी कांग्रेस गठबंधन की महारैली, ग्वालियर से बड़ी संख्या में जाएंगे कार्यकर्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को कांग्रेस गठबंधन की ओर से महारैली आयोजित की जाएगी। इसमें नगर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे।

रैली की तैयारियों और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार के नेतृत्व में जीवाइएमसी गार्डन में बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने और रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।