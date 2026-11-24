नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस में लंबे समय से चल रही संगठनात्मक खींचतान के बाद नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मंजूरी के बाद संगठन की नई टीम घोषित की गई है। इसमें सुरेंद्र यादव को एक बार फिर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इससे पहले घोषित की गई कार्यकारिणी को पार्टी के अंदर विरोध और असंतोष के चलते स्थगित करना पड़ा था। पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और विधायक सतीश सिकरवार के समर्थकों ने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद संगठन ने पहले घोषित टीम पर रोक लगा दी थी।

नई कार्यकारिणी में कई पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। राकेश अग्रवाल और ऊदल सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रतीक जैन और रामअवतार जाटव को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेश प्रजापति को सचिव नियुक्त किया गया है।

इस पूरे मामले ने ग्वालियर कांग्रेस के भीतर अलग-अलग गुटों के बीच चल रही खींचतान को उजागर कर दिया था। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद नए सिरे से टीम का गठन किया गया है।

शहर जिला कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी में पदों के बंटवारे को लेकर नाराजगी सामने आई थी। प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार के समर्थकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी को घोषित कार्यकारिणी स्थगित करनी पड़ी।

इसके अलावा लतीफ खान की महासचिव पद पर वापसी हुई है, जबकि मुरारी लाल ओझा को नई कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है।

अनुशासन समिति के फैसले के बावजूद लतीफ खान की वापसी

नई कार्यकारिणी में लतीफ खान की वापसी को लेकर संगठन के पुराने फैसले की चर्चा भी शुरू हो गई है। दरअसल, कांग्रेस जिला अनुशासन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि इंटरनेट मीडिया पर इस्तीफे जारी कर संगठनात्मक अनुशासन तोड़ने वाले पदाधिकारियों को भविष्य में किसी संगठनात्मक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

नए संगठनात्मक गठन में लतीफ खान को फिर से महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर अनुशासन समिति के पुराने निर्णय को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

इब्राहिम पठान संगठन महासचिव, देवेंद्र सिंह चौहान बने कोषाध्यक्ष

नई कार्यकारिणी में इब्राहिम पठान को संगठन महासचिव बनाया गया है। वहीं देवेंद्र सिंह चौहान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संगठन के विस्तार के तहत 10 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव और 20 सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा दो प्रवक्ता और दो इंटरनेट मीडिया प्रभारी भी बनाए गए हैं।

नई टीम के सामने संगठन को एकजुट करने की चुनौती

नई कार्यकारिणी के गठन के बाद ग्वालियर शहर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी गुटों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की होगी। पिछली कार्यकारिणी के गठन के बाद जिस तरह विरोध और इस्तीफों का दौर चला था, उससे संगठन की एकजुटता पर सवाल उठे थे।

अब नई टीम के सामने पार्टी के भीतर बेहतर समन्वय स्थापित करने और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। यह देखना अहम होगा कि नई कार्यकारिणी सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाकर कितनी प्रभावी ढंग से काम कर पाती है।