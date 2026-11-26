नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेला में हर साल वाहन खरीदी पर मिलने वाली रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसद की छूट को लेकर इस बार भी राजनीति शुरू हो गई है। हर साल यह छूट मप्र शासन की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रदान की जाती है लेकिन इससे पहले पत्र वार जैसा शुरू हो जाता है और इसके बाद श्रेय की राजनीति भी सामने आती है। अब फिर मेले में वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी छूट को लेकर इंतजार शुरू हो गया है।

चैंबर के पत्र के बाद केंद्रीय मंत्री ने लिखा सीएम को पत्र हाल ही में ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारियों ने मेला प्राधिकरण अध्यक्ष के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को मेला छूट जल्द प्रदान किए जाने को लेकर पत्र सौंपा। इसके बाद चैंबर ऑफ कामर्स की ओर से सीएम, केंद्रीय मंत्री सिंधिया व विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा गया और चैंबर के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इसको लेकर मुलाकात भी की। अब सिंधिया की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मेला छूट प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

यह एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला केंद्रीय मंत्री सिंधिया की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पत्र लिखा गया, जिसमें उल्लेख किया कि ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर में आयोजित किया जाने वाला उत्तर भारत में एक बड़ा व्यापार मेला है। इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराज माधौराव सिंधिया ने की थी। आज यह एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। ग्वालियर व्यापार मेला में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आटोमोबाइल्स पर गैर-परिवहन वाहन और छोटे परिवहन वाहन पर रोड टैक्स (आरटीओ) में 50 प्रतिशत छूट मेले अवधि के दौरान विक्रित वाहनों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी जाए।