देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खुलेगा

अनूप भार्गव, नईदुनिया, ग्वालियर। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ग्वालियर को एक उपलब्धि मिलने जा रही है। यहां देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कोल्ड चेन रिसोर्स प्रशिक्षण सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र नवंबर माह से काम करना शुरू कर देगा। इसका संचालन और निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करेगा। इस प्रशिक्षण केन्द्र के लिए यूनिसेफ के सहयोग से राज्य सरकार को 60 लाख रुपये का फंड दिया गया है।

प्रशिक्षण केंद्र में दिल्ली स्थित नेशनल कोल्ड चेन एंड वैक्सीन मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर (एनसीसीवीएमआरसी) और पुणे के नेशनल कोल्ड चेन रिसोर्स सेंटर (एनसीसीआरसी) से विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने आएंगे। ये विशेषज्ञ खासतौर से टेक्नीशियन, मेडिकल आफिसर और एएनएम को प्रशिक्षण देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ग्वालियर को यह केंद्र मिलने के पीछे यहां की मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, भौगोलिक स्थिति प्रमुख कारण हैं। यह केंद्र पूरे मध्य भारत के लिए एक माडल ट्रेनिंग हब के रूप में कार्य करेगा।