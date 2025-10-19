देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खुलेगा

अनूप भार्गव, नईदुनिया, ग्वालियर। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ग्वालियर को एक उपलब्धि मिलने जा रही है। यहां देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कोल्ड चेन रिसोर्स प्रशिक्षण सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र नवंबर माह से काम करना शुरू कर देगा। इसका संचालन और निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करेगा। इस प्रशिक्षण केन्द्र के लिए यूनिसेफ के सहयोग से राज्य सरकार को 60 लाख रुपये का फंड दिया गया है।
प्रशिक्षण केंद्र में दिल्ली स्थित नेशनल कोल्ड चेन एंड वैक्सीन मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर (एनसीसीवीएमआरसी) और पुणे के नेशनल कोल्ड चेन रिसोर्स सेंटर (एनसीसीआरसी) से विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने आएंगे। ये विशेषज्ञ खासतौर से टेक्नीशियन, मेडिकल आफिसर और एएनएम को प्रशिक्षण देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ग्वालियर को यह केंद्र मिलने के पीछे यहां की मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, भौगोलिक स्थिति प्रमुख कारण हैं। यह केंद्र पूरे मध्य भारत के लिए एक माडल ट्रेनिंग हब के रूप में कार्य करेगा।
देशभर में अभी तक दिल्ली और पुणे में ही इस प्रकार के कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र हैं। इस खास सूची में ग्वालियर के शामिल होने से मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा।
क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार के प्रभारी अभय कुलश्रेष्ठ ने बताया कि यह प्रशिक्षण केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आने वाले कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाएगा। इससे टीकों की गुणवत्ता, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा, जिससे रोग प्रतिरोधक अभियान को नई गति मिलेगी।
इस केंद्र की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह पहल कोल्ड चेन सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से मजबूत करेगी। इसमें खासतौर पर टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही मेडिकल ऑफिसर व एएनएम को बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। - विपिन श्रीवास्तव, राज्य कोल्ड चेन अधिकारी, एनएचएम, भोपाल