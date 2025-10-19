मेरी खबरें
    देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खुलेगा

    ग्वालियर में देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कोल्ड चेन रिसोर्स प्रशिक्षण सेंटर नवंबर से शुरू होगा। यूनिसेफ के सहयोग से 60 लाख रुपये के फंड से स्थापित, यह केंद्र टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर और एएनएम को प्रशिक्षण देगा, जिससे टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत होगा।

    By Anoop Bhargav
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 08:54:10 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 08:57:59 AM (IST)
    क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार ग्वालियर।

    HighLights

    1. टीकाकरण के उपकरणों की मरम्मत से लेकर संचालन तक का मिलेगा प्रशिक्षण।
    2. दिल्ली और पुणे से आएंगे विशेषज्ञ, नवंबर से शुरू होंगे प्रशिक्षण सत्र।
    3. मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा।

    अनूप भार्गव, नईदुनिया, ग्वालियर। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ग्वालियर को एक उपलब्धि मिलने जा रही है। यहां देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कोल्ड चेन रिसोर्स प्रशिक्षण सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र नवंबर माह से काम करना शुरू कर देगा। इसका संचालन और निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करेगा। इस प्रशिक्षण केन्द्र के लिए यूनिसेफ के सहयोग से राज्य सरकार को 60 लाख रुपये का फंड दिया गया है।

    प्रशिक्षण केंद्र में दिल्ली स्थित नेशनल कोल्ड चेन एंड वैक्सीन मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर (एनसीसीवीएमआरसी) और पुणे के नेशनल कोल्ड चेन रिसोर्स सेंटर (एनसीसीआरसी) से विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने आएंगे। ये विशेषज्ञ खासतौर से टेक्नीशियन, मेडिकल आफिसर और एएनएम को प्रशिक्षण देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ग्वालियर को यह केंद्र मिलने के पीछे यहां की मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, भौगोलिक स्थिति प्रमुख कारण हैं। यह केंद्र पूरे मध्य भारत के लिए एक माडल ट्रेनिंग हब के रूप में कार्य करेगा।


    देश में अब तक सिर्फ दो शहरों में ऐसे केंद्र

    देशभर में अभी तक दिल्ली और पुणे में ही इस प्रकार के कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र हैं। इस खास सूची में ग्वालियर के शामिल होने से मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा।

    टीकाकरण को मिलेगी नई रफ्तार

    क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार के प्रभारी अभय कुलश्रेष्ठ ने बताया कि यह प्रशिक्षण केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आने वाले कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाएगा। इससे टीकों की गुणवत्ता, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा, जिससे रोग प्रतिरोधक अभियान को नई गति मिलेगी।

    क्या होगा खास इस प्रशिक्षण केन्द्र में

    • कोल्ड चेन उपकरणों की मरम्मत और संचालन की ट्रेनिंग

    • नई तकनीकों की जानकारी और उपयोग का अभ्यास

    • वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण और सप्लाई चेन प्रबंधन की शिक्षा

    • टेक्नीशियनों को एडवांस ट्रेनिंग, मेडिकल स्टाफ को बेसिक ट्रेनिंग

    लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत

    इस केंद्र की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह पहल कोल्ड चेन सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से मजबूत करेगी। इसमें खासतौर पर टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही मेडिकल ऑफिसर व एएनएम को बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। - विपिन श्रीवास्तव, राज्य कोल्ड चेन अधिकारी, एनएचएम, भोपाल

