क्यूआर कोड स्कैन करते समय बरतें सावधानी: साइबर ठगों का नया पैंतरा, एक स्कैन में खाली हो जाएगा बैंक खाता

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। डिजिटल भुगतान के इस दौर ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, साइबर ठगों ने उतनी ही तेजी से ठगी के नए और खतरनाक रास्ते भी तलाश लिए हैं। अब धोखाधड़ी के लिए केवल फर्जी फोन काल या ओटीपी ही नहीं, बल्कि आपका एक छोटा सा गलत स्कैन आपकी कमाई को पलभर में साफ कर सकता है।

दरअसल, क्यूआर कोड से जुड़ा यह नया जाल ठगी का माध्यम बन गया है। इस संबंध में ग्वालियर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ग्वालियर में इस तरह का एक मामला साइबर क्राइम विंग के पास पहुंचा है, जिसमें दुकानदार को किया गया भुगतान ठगों के पास पहुंच गया।

इस तरह हो रही क्यूआर कोड से ठगी

दुकानों पर असली की जगह नकली क्यूआर कोड चिपकाना : सामने आया है कि ठग रात के अंधेरे या भारी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर नामी दुकानों, पेट्रोल पंपों और पार्किंग स्थलों पर लगे असली क्यूआर कोड के ऊपर अपने क्यूआर कोड का स्टीकर चिपका देते हैं। ग्राहक खरीदारी के बाद जब भुगतान करने के लिए इस कोड को स्कैन करता है, तो पैसा दुकानदार के पास पहुंचने के बजाय सीधे ठग के खाते में चला जाता है।