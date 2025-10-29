Cyber Crime: साइबर ठगों का हथियार राजीनामा, फरियादी को वापस मिल रही रकम; ठगा जा रहा सिस्टम

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। साइबर ठगी नेटवर्क चलाने वाले सरगना सैकड़ों ठगी करते हैं, लेकिन पुलिस इन तक किसी एक या दो मामलों में ही पहुंच पाती है। जब यह पकड़े जाते हैं, तो पुलिस की गिरफ्त में आते ही इनके वकील और गैंग के सदस्य फरियादी से राजीनामा के लिए घेराबंदी में जुट जाते हैं।

पुलिस की बारीक पड़ताल भी इनकी तिकड़म के आगे फेल हो जाती है, क्योंकि यह फरियादी को ठगी की रकम या इससे भी अधिक पैसा लौटा देते हैं। ऐसे में फरियादी राजीनामा कर लेता है और यह बच निकलते हैं। ग्वालियर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आखिर में जब राजीनामा हो गया तो पुलिस भी पीछे हट गई, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे में पूरा सिस्टम ठगा जा रहा है।

दुबई तक साम्राज्य फैलाने वाला कुणाल बच निकला ग्वालियर में मार्च 2024 में डिजिटल अरेस्ट की पहली घटना हुई थी, जिसमें शिक्षिका के साथ 51 लाख रुपये ठगे गए थे। मामले में गैंग के सरगना कुणाल जायसवाल को पुलिस ने भिलाई (छत्तीसगढ़) से पकड़ा था। उसने दुबई तक ठगी का साम्राज्य फैला रखा था। उसके वकीलों ने सीधे फरियादी से राजीनामा कर लिया। फरियादी ने एफआइआर रद्द करने के लिए आवेदन दे दिया। बड़ी मुश्किल से यह आरोपित व इसकी गैंग पकड़ी थी, लेकिन यह लोग बच निकले। 2.53 करोड़ की ठगी, हाई कोर्ट में केस खत्म करने की याचिका ग्वालियर के थाटीपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदिप्तानंद को डिजिटल अरेस्ट कर 2.53 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी। 17 मार्च से 11 अप्रैल तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मामले में आरोपित वरदान कुमार निवासी दिल्ली और दीपांशु मौर्य निवासी दिल्ली को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। अब दोनों आरोपितों ने कोर्ट में केस खत्म करने की याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने स्वामी सुप्रदिप्तानंद से समझौता होने की बात कही है।