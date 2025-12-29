मेरी खबरें
    नए साल की शुभकामनाओं की आड़ में साइबर ठगी, Apk फाइल से मोबाइल हैक... MP पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 08:17:43 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 08:17:43 PM (IST)
    नए साल की शुभकामनाओं की आड़ में साइबर ठगी, Apk फाइल से मोबाइल हैक... MP पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
    साइबर ठग APK File के जरिए मोबाइल हैक कर रहे हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    1. APK फाइल से मोबाइल हो रहा हैक
    2. वाट्सएप ग्रुप से सबसे ज्यादा अटैक
    3. सिम स्पूफिंग से OTP भी चोरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: साल 2025 के अंतिम दिन चल रहे हैं और लोग नए साल के स्वागत में एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। इसी मौके का फायदा शातिर साइबर ठग उठा रहे हैं। नए साल की बधाई के नाम पर भेजी जा रही एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर बैंक खातों को खाली करने की कोशिशें बढ़ गई हैं।

    ग्वालियर और भोपाल पुलिस के साथ-साथ राज्य साइबर सेल ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। चेतावनी दी गई है कि अनजान या संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है।

    वाट्सएप ग्रुप बन रहे ठगी का सबसे बड़ा माध्यम

    साइबर ठग सबसे अधिक वाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड करता है, वह फाइल अपने-आप मोबाइल के सभी कांटेक्ट्स में फारवर्ड हो जाती है। जो भी यूजर फाइल खोलता है, उसका मोबाइल भी हैक हो जाता है।


    क्या है एपीके फाइल (APK File)

    एपीके का पूरा नाम एंड्रॉयड पैकेज किट है। इसके जरिए हैकर मोबाइल में वायरस भेजते हैं। फाइल डाउनलोड होते ही ठगों को मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल जाता है। कई मामलों में सिम स्पूफिंग भी हो जाती है, जिससे ओटीपी और मैसेज भी ठगों तक पहुंच जाते हैं।

    पुलिस की एडवाइजरी

    इन नामों से आने वाली एपीके फाइल से सावधान रहें:

    • E-chalaan.apk

    • pradhan Mantri Aawas.apk

    • 5G.apk

    • PMkishan Yojna.apk

    • RTO Chalaan.apk

    • Weading invitation.apk

    यदि गलती से एपीके फाइल डाउनलोड हो जाए तो

    • तुरंत मोबाइल इंटरनेट बंद करें,

    • बैंक को सूचना दें,

    • नेट बैंकिंग और पे-वॉलेट के पासवर्ड बदलें

    • जीमेल आईडी में टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें

    APK फाइल भेजकर सबसे ज्यादा ठगी हो रही है। नए साल को लेकर भी अलर्ट है। शुभकामना संदेश और ई-चालान, PM आवास की सूची जैसे नाम से एपीके फाइल भेजकर ठग फंसा रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है। अगर गलती से एपीके फाइल डाउनलोड हो जाए तो तुरंत 1930 पर काल करें। मोबाइल का इंटरनेट बंद करें। साइबर क्राइम विंग आकर सूचना दे सकते हैं।

    -धर्मवीर सिंह एसएसपी

