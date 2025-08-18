मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gwalior में एअर इंडिया विमान की खतरनाक लैंडिंग मामला, डीजीसीए ने लिया संज्ञान, जांच शुरू

    शनिवार को फ्लाइट बेंगलुरु से रवाना हुई थी और करीब 2 बजकर 30 मिनट बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरी लेकिन रनवे को टच करते ही विमान बुरी तरह झटका खाकर तुरंत टेक-ऑफ कर गया। कुछ मिनट बाद दोबारा उतरते समय भी विमान असामान्य गति से रनवे पर आया। यात्रियों के अनुसार लैंडिंग इतनी खतरनाक थी कि सीटों से लाइफ जैकेट तक बाहर आ गईं।

    By Varun Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 03:51:40 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 03:51:40 PM (IST)
    Gwalior में एअर इंडिया विमान की खतरनाक लैंडिंग मामला, डीजीसीए ने लिया संज्ञान, जांच शुरू
    एअर इंडिया विमान की खतरनाक लैंडिंग मामला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर हुई थी विमान की लैंडिंग
    2. एअर इंडिया के विमान की गडबड़ हुई थी लैंडिंग, डर गए थे यात्री
    3. लैंडिंग के मामले में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने संज्ञान लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। महाराजपुरा स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर एअर इंडिया के बोइंग विमान की असुरक्षित लैंडिंग के मामले में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने संज्ञान ले लिया है। इस मामले की जांच वरिष्ठ स्तर पर शुरू कर दी गई है।

    बोइंग विमान की लैंडिंग के बिंदुओं पर जांच की जाएगी कि किस तरह ऐसी स्थिति बनी। यात्रियों की ओर से लिखित शिकायत भी एयर टर्मिनल प्रबंधन को सौंपी गई थी। विमान लैंड होने के बाद दोबारा टेकऑफ की स्थिति में आ गया था जिसके बाद लैंडिंग हुई थी।

    विमान की हुई थी खतरनाक लैंडिंग

    बता दें कि शनिवार को फ्लाइट सुबह 10 बजकर 50 मिनट बजे बेंगलुरु से रवाना हुई थी और करीब 2 बजकर 30 मिनट बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरी लेकिन रनवे को टच करते ही विमान बुरी तरह झटका खाकर तुरंत टेक-ऑफ कर गया। कुछ मिनट बाद दोबारा उतरते समय भी विमान असामान्य गति से रनवे पर आया। यात्रियों के अनुसार लैंडिंग इतनी खतरनाक थी कि सीटों से लाइफ जैकेट तक बाहर आ गईं।

    कुछ यात्रियों में हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन गई थी

    यात्रियों का कहना था कि लैंडिंग के समय विमान की दाहिनी विंग का एक हिस्सा नहीं खुला, जिससे स्पीड नियंत्रित नहीं हो पाई। एक यात्री ने आरोप लगाया कि विमान की गति बेहद तेज थी और बिल्कुल भी स्मूथ लैंडिंग नहीं हुई। यात्रियों का कहना है कि क्रू और पायलट की ओर से न तो किसी तरह का ऐलान किया गया और न ही स्थिति को लेकर जानकारी दी गई। इस कारण घबराहट और बढ़ गई। कुछ यात्रियों में हार्ट अटैक आने जैसी स्थिति बन गई।

    ये भी पढ़ें- Gwalior Airport पर टला बड़ा हादसा, Air India की फ्लाइट की हुई खतरनाक लैंडिंग, हलक में आई यात्रियों की जान

    टर्मिनल डायरेक्टर एके गोस्वामी ने कहा किशनिवार को एअर इंडिया की फ्लाइट की लैंडिंग को लेकर यात्रियों ने शिकायत की थी, यात्री घबरा गए थे। रविवार को लैंडिंग ठीक हुई। वरिष्ठ स्तर पर इस मामले को देखा जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.